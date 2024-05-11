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أحمد جودة - القاهرة - اشتد الخلاف بين حسين الشحات، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ومحاميه أشرف عبد العزيز، بعد تأزم موقف لاعب الأحمر في قضية المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وعلمنا من مصادرنا، أن الشحات دخل في خلاف مع محاميه، بسبب ضعف مرافعته أمام المحكمة، مما تسبب في تأزم موقف اللاعب بالقضية.

الخلافات تتصاعد بين حسين الشحات ومحاميه بسبب قضية الشيبي

وقررت المحكمة أمس الخميس، حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة يوم 30 مايو الحالي، حيث قدم هاني بكري محامي الشيبي الدفوع القانونية أمام المحكمة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد الشحات والتي طبقا للقانون تنص على الحبس لمدة 3 سنوات.

