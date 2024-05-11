نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أول خطوات التأديب بعد الرحيل عن باريس".. بيريز يصدم كيليان مبابي بقرار مفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، رحيله نهائيا عن قلعة حديقة الأمراء، في الموسم الجاري، ليقترب من ارتداء قميص نادي ريال مدريد.

وظهر نجم العملاق الباريسي في مقطع فيديو لتوديع زملاءه وإعلان رحيله عن الفريق بعد انتهاء عقده رسميا.

- ريال مدريد يصدم مبابي

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو:" بعد إعلان مبابي رحيله عن باريس، ستكون الخطوة القادمة، هي الوصول إلى العاصمة الإسبانية، للانضمام إلى ريال مدريد".

وتابع:" مبابي أنهى اتفاقه مع الريال، وسيكون لقاء يوم الأحد أمام تولوز، هو الأخير بقميص سان جيرمان".

وواصل:" راتب النجم الفرنسي في الموسم القادم، سيكون مغاير تماما لما كان سيحصل عليه خلال العرض الماضي، حيث سيقترب راتبه من رواتب نجوم الملكي الحاليين".

وكان كيليان مبابي قد ماطل قي مفاوضاته مع الريال الموسم الماضي، ليفاجئ الجميع بتجديد عقده مع سان جيرمان.

