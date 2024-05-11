نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة الشحات والشيبي تقترب من الانتهاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير النادي الأهلي، الجولة الأخيرة في النزاع الناري بين حسين الشحات نجم الفريق، والمغربي محمد الشيبي، نجم فريق بيراميدز بسبب واقعة الاعتداء الشهيرة، خلال مباراة نهائي كأس مصر بالإمارات.

- تطورات أزمة الشحات والشيبي

وأكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي في تصريحاتها مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" شخص من طرف حسين الشحات تواصل مع الشيبي لعقد جلسة صلح".

وتابعت:" كلا اللاعبان لديهم ارتباطات ومباريات هامة ويرغبون في حسم تلك الأزمة".

وواصلت:" الشيبي اشترط اعتذار حسين الشحات مجددا".

وأشارت:" أجد المسئولين تواصل مع بعض الجهات داخل المغرب، للتأثير على الشيبي ولكن لاعب بيراميدز تمسك بموقفه في استمرار النزاع".

وأختتمت:" رضا سليم قد يكون طرف في هذه الأزمة".

