الرياضة

عاجل.. أزمة الشحات والشيبي تقترب من الانتهاء

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أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير النادي ، الجولة الأخيرة في النزاع الناري بين حسين الشحات نجم الفريق، والمغربي محمد الشيبي، نجم فريق بيراميدز بسبب واقعة الاعتداء الشهيرة، خلال مباراة نهائي كأس مصر بالإمارات.

- تطورات أزمة الشحات والشيبي

وأكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي في تصريحاتها مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" شخص من طرف حسين الشحات تواصل مع الشيبي لعقد جلسة صلح".

وتابعت:" كلا اللاعبان لديهم ارتباطات ومباريات هامة ويرغبون في حسم تلك الأزمة".

وواصلت:" الشيبي اشترط اعتذار حسين الشحات مجددا".

وأشارت:" أجد المسئولين تواصل مع بعض الجهات داخل المغرب، للتأثير على الشيبي ولكن لاعب بيراميدز تمسك بموقفه في استمرار النزاع".

وأختتمت:" رضا سليم قد يكون طرف في هذه الأزمة".
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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