نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاجئ أكرم توفيق بمركزه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم نظيره بلدية المحلة، ضمن مؤجلات القلعة الحمراء من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، قبل التوجه إلى تونس لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفارس الأحمر نظيره الترجي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت القادم.

- كولر يستقر على مركز أكرم توفيق



وأكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي في تصريحاتها مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" كولر غير مركز كريم فؤاد من جديد من جناح إلى ظهير أيمن، وظهر اللاعب في كلا المركزين بمستوى مرضي".

وتابع:" الجهة اليمنى أصبحت تضم كريم فؤاد ومحمد هاني وعمر كمال فقط".

وواصل:" أكرم توفيق أصبح موقفه الآن هو لاعب خط وسط وديفيندر، ولن يلعب كظهير مع كولر، وتوفيق ظهر بمستوى مميز في كل المراكز التي لعب بها".

