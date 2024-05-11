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أحمد جودة - القاهرة - صباح الكورة.. تطورات أزمة الشيبي والشحات ومفاجأة بشأن بديل معلول والقيمة السوقية للاعبي الزمالك

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ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 11-5-2024 في السطور التالية:

تطورات أزمة الشيبي والشحات

تترقب جماهير النادي الأهلي، الجولة الأخيرة في النزاع الناري بين حسين الشحات نجم الفريق، والمغربي محمد الشيبي، نجم فريق بيراميدز بسبب واقعة الاعتداء الشهيرة، خلال مباراة نهائي كأس مصر بالإمارات.

وأكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي في تصريحاتها مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" شخص من طرف حسين الشحات تواصل مع الشيبي لعقد جلسة صلح".

وتابعت:" كلا اللاعبان لديهم ارتباطات ومباريات هامة ويرغبون في حسم تلك الأزمة".

وواصلت:" الشيبي اشترط اعتذار حسين الشحات مجددا".

وأشارت:" أجد المسئولين تواصل مع بعض الجهات داخل المغرب، للتأثير على الشيبي ولكن لاعب بيراميدز تمسك بموقفه في استمرار النزاع".

وأختتمت:" رضا سليم قد يكون طرف في هذه الأزمة".

مفاجأة بشأن بديل معلول

تواصل إدارة النادي الأهلي، مفاوضاتها المكثفة لحسم ملف تجديد عقد النجم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول والذي ينتهي داخل القلعة الحمراء، نهاية الموسم الجاري.

وتوقفت المفاوضات بين الأهلي ومعلول في الفترة الأخيرة لحين الانتهاء من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الوصول إلى المباراة النهائية.

وأكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي في تصريحاتها مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" معلول كان قريب من عدم الاستمرار داخل الأهلي ولكن بعد إصابة شكري التفكير اختلف".

وتابعت:" الأهلي لم يحسم مصير شكري نهائيا حتى الآن بعد إصابته، التخطيط الآن هو استمرار معلول داخل الأهلي ولكن بالاتفاق حول الراتب خاصة بسبب الأزمة الدولارية".

وواصلت:" عمر كمال أصبح خيار أمام كولر ليكون بديل لعلي معلول في الفترة القادمة، ولكن ليس بشكل دائم، وفكرة البديل الأجنبي غير مطروحة، سيكون محلي إذا تعثرت المفاوضات".

القيمة السوقية للاعبي الزمالك

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. المباراة مقررة يوم الأحد القادم الموافق 12 مايو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب "البلدي ببركان".

تشير التقارير إلى أن قيمة التسويق للاعبي الزمالك تفوق قيمة لاعبي نهضة بركان، حيث تصل قيمة اللاعبين في الزمالك إلى 17.40 مليون يورو، بينما تصل قيمة لاعبي فريق نهضة بركان إلى 11.99 مليون يورو.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، يتصدر اللاعب أحمد سيد زيزو قائمة الزمالك بقيمة تسويقية بلغت 4.5 مليون يورو، بينما يتصدر اللاعب حمزة الموسوي قائمة نهضة بركان بقيمة تسويقية وصلت إلى 850 ألف يورو.

متوسط أعمار لاعبي الزمالك يبلغ 26.7 عامًا، في حين يصل متوسط أعمار لاعبي نهضة بركان إلى 25.9 عامًا.

