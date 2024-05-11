أحمد جودة - القاهرة - المنصورة يواجه سبورتنج في افتتاح المباريات الفاصلة للصعود لترقي الممتاز

يشهد ملعب بتروسبورت اليوم السبت في الثالثة عصرا لقاء المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى مع نظيره فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق في المباراة الفاصل المؤهل لدورة الترقي لبطولة الدوري الممتاز.



ويتأهل الفائز من مباراة المنصورة وسبورتنج إلي الدورة الرباعية، التي يشارك فيها حرس الحدود الذي احتل المركز الثالث في دوري المحترفين.



وصعدا الفريقين رسميا إلي دوري المحترفين في الموسم الجديد، ويسعي كلا الفريقين للمشاركة في دورة الترقي للدوري الممتاز.



ويدير مباراة المنصورة وسبورتنج، أحمد الغندور حكم ساحة ويساعده إبراهيم السوداني وإسلام أبوالعطا وحكم رابع محمد إبراهيم الدسوقي كابو.

ومن المقرر أن يلتقي غدا الأحد كهرباء الاسماعيلية مع منتخب السويس ببتروسبورت، بينما يلتقي الترسانة مع ديروط يوم الاثنين بالجونة.