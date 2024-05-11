نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف فينيسيوس من انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رأي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في انضمام الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف الملكي.

ذكرت تقارير صحيفة إسبانية أن فينيسيوس نجم الفريق الملكي مرحب جدًا بانضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن مبابي بشكل رسمي رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم الجاري، حيث أكد بأن هذا الموسم هو الأخير له رفقة الفريق الباريسي.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه ذهابًا وإيابًا على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4/3، ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية.

