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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النادي الأفريقي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك انفصاله عن مدربه منذر الكبير وجهازه الفني المعاون بالتراضي، اليوم السبت، بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها 4-0 أمام مضيفه الاتحاد المنستيري بالدوري التونسي الأول لكرة القدم أمسٍ الجمعة.

وأضاف الأفريقي: "تعلن الهيئة المديرة للنادي الأفريقي المجتمعة بتاريخ 10 مايو 2024 وتبعًا للنتائج المخيبة لفريق أكابر كرة القدم أنه تم فك الارتباط مع الإطار الفني بالتراضي".

"الأفريقي" ينفصل عن مدربه بالتراضي

يتذيل الأفريقي ترتيب مجموعة التتويج بسبع نقاط بعد فوز وحيد وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

وأشار الأفريقي إلى أن كمال القلصي سيتولى قيادة الفريق بصفة مؤقتة.

وقال الأفريقي أيضًا إنه "سيتم اتخاذ قرارات تأديبية خلال المرحلة المقبلة وتحميل المسؤولية كاملة للاعبين المتخاذلين في حق النادي".

