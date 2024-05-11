نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين الإماراتي أمام يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هيرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة يوكوهاما الياباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب نيسان.

وفاز يوكوهاما الياباني على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-3.

أما العين أقصى الهلال من الدور نصف النهائي، بعد التغلب عليه بنتيجة 5-4 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وجاء تشكيل العين الرسمي لمباراة يوكوهاما على النحو التالي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي أوتون - بارك يونج وو.

في خط الوسط: محمد عباس - يحيى نادر - أليخاندرو روميرو - عبد الكريم تراوري - ماتياس بالاسيوس.

في خط الهجوم: سفيان رحيمي.