نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي الكونفدرالية.. بركان يتسلح بالأرض والزمالك بالقوة الضاربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى فريق نهضة بركان المغربي إلى تعزيز تألقه اللافت قاريًا حين يستضيف الزمالك المصري، اليوم الأحد، في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية الأفريقية".

يسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتسهيل المهمة في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة يوم 19 مايو الجاري.

ويملك نهضة بركان تاريخًا جيدًا في تلك البطولة علي وجه التحديد، خاصة في السنوات الأخيرة حيث توج باللقب مرتين في 2020 و2022 وخسر في نهائي نسخة 2019 أمام الزمالك والذي لم يتوج باللقب سوى مرة وحيدة.

وتأهل بركان من الدور التمهيدي عبر التعادل مع إف سي باندل البنيني 2-2 خارج الأرض والفوز بملعبه بهدف نظيف، ثم في الدور التالي فاز علي اتحاد بن قردان التونسي بخمسة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأوقعت القرعة نهضة بركان في المجموعة الرابعة والتي ضمت معه كل سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي، والملعب المالي وديابل نوار الكونغولي والتي تصدرها برصيد 14 نقطة حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 2 فقط، وسجل 10 أهداف ومني مرماه بهدفين فقط.

وفي دور الثمانية نجح في تجاوز عقبة أبوسليم الليبي، تعادل سلبيًا معه في بني غازي قبل أن يفوز عليه بصعوبة 3-2 في مواجهة الإياب ليتأهل لمواجهة اتحاد الجزائر حيث لم تلعب مواجهتي الذهاب والإياب واعتبر نهضة بركان فائزًا بالانسحاب.

ويعول نهضة بركان في تلك النسخة على مدربه التونسي معين الشعباني صاحب التاريخ الطويل في البطولات الأفريقية خاصة دوري الأبطال الأفريقي التي حققها مع الترجي عامي 2018 و2019.

على الجانب الآخر، يتمنى فريق الزمالك استمرار تفوقه على نهضة بركان وحصد اللقب الثاني في بطولة الكونفدرالية.

وعبر الزمالك الدور التمهيدي بصعوبة بعد الخسارة من أرتا سولار الجيبوتي بهدفين ذهابًا ثم الفوز إيابًا 4-1 على إستاد القاهرة.

وكانت البداية الحقيقة للفارس الأبيض ومنافسته على اللقب من دور المجموعات حيث تواجد في المجموعة الثانية والتي ضمت معه أبو سليم الليبي وساغرادا إسبرانسا الأنغولي وأكاديمية سوار الغيني والتي تصدرها بـ16 نقطة بالفوز في خمس مباريات والتعادل مرة وحيدة.

وواصل الزمالك تفوقه بعبور مواطنه مودرن فيوتشر في دور الثمانية حيث فاز ذهابًا 2-1 وتعادل إيابًا -/1، وفي الدور قبل النهائي تخطى عقبة دريمز الغاني بعدما تعادل معه سلبيًا في مباراة الذهاب بالقاهرة قبل أن أن يفوز بثلاثة أهداف في مباراة الإياب التي أقيمت بكوماسي.

وشهدت قائمة الزمالك التي غادر بها مبكرًا للمغرب عودة الثلاثي يوسف أوباما ومحمد أشرف "روقا" والحارس محمد صبحي بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا.

ويتغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري للإصابة، ومحمود علاء لأسباب فنية وعبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم قيدهم أفريقيًا.

ويعول الزمالك في هذا النهائي على طموحات مدربه البرتغالي جوزيه غوميز في التتويج بأول لقب له مع القلعة البيضاء وكذلك خبرات لاعبيه محمد عواد وعمر جابر وأحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح والتونسي سيف الجزيري.

