عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فولهام في المباراة التي ستجمع الفريقين ظهر اليوم السبت على ملعب "كرافن كواتيج"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، فيل فودين، برناردو سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام ظهر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

