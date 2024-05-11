نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة داخل مدريد.. كيليان مبابي يثير غضب بيريز بهذا التصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من إعلان التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط الهجوم.

وأعلن مبابي مؤخرا، رحيله عن صفوف قلعة حديقة الأمراء خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد مواسم عصيبة من المفاوضات.

- أول أزمات مبابي داخل ريال مدريد

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد، لديها بعض الغضب من إعلان كيليان مصيره ةخطوته القادمة بشأن باريس سان جيرمان.

وتابعت الشبكة، أن الملكي كان يخطط لعدم الحديث عن أي خطوة أو قرار من الجانبين قبل بداية شهر يونيو المقبل.

وأوضحت أن مسئولي ريال مدريد، لديهم بعض التخوفات من إعلان وحدي الإعلام العالمي عن مبابي، بالإضافة للتصريحات التي قد يدلي بها المقربين منه، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على تركيز اللاعبين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأختتمت الشبكة الإسبانية، أن الميرنجي يخطط أولا، لإنهاء كافة المفاوضات مع اللاعبين الذين ينتهي تعاقدهم هذا الموسم مع الريال، وفي مقدمتهم خوسيلو، مودريتش، كروس، ميندي، كارفاخال، لوكاس فاسكيز، ناتشو.

