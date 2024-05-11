نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات يتغنى بلاعب الأهلي ويؤكد على إعجابه بإدارة كولر للمباريات عكس جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى محمد بركات، لاعب الأهلي السابق والإعلامي الحالي، إعجابه بإدارة كولر المدير الفني للنادي الاهلي للمباريات، مؤكدًا أن لاعبو المارد الأحمر في أفضل حالة لهم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة ال22 من الدورس المصري الممتاز.

وقال بركات في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، على قناة "المحور": "أعلم أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، يعلم جيدًا قيمة النقطة رغم أنه سيواجه الأهلي، ويرجع ذلك لموقف فريقه في جدول ترتيب الدوري".

وأردف: "كما أن الأهلي يريد استكمال سلسلة الانتصارات، ومارسيل كولر يُفكر في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكل مدير فني يكون له تفكير خاص في النهائيات".

وأضاف: "على سبيل المثال جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، فكر في إراحة عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين أمام سموحة، والنتيجة خسر المباراة".

وأكمل: "الزمالك قام بإراحة عدة لاعبين، رغم أن الفريق لا يمتلك رفاهية إراحة عدد كبير من نجومه، على عكس الأهلي الذي يمتلك فريقين وثلاثة، كولر يُجري التدوير بشكل جيد، لكن الأمور صعبة عند جوميز".

واختتم: "لاعبو الأهلي في أفضل حالة، عمر كمال عبد الواحد قام بتقديم مباراة من أفضل المباريات التي شاهدتها له منذ سنوات أمام الاتحاد السكندري، ورضا سليم سجل هدف رائع، الشكل العام للفريق كان جيدًا، وخط الوسط كان يبدو رائعًا".

