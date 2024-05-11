نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يغيب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي؟.. مفاجأة كبرى بشأن وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره بلدية المحلة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز 2023-2024، مساء اليوم السبت.

وتأتي تلك المواجهة قبل سفر القلعة الحمراء إلى تونس، للاستعداد لخوض نهائي دوري الأبطال أمام منافسه الترجي التونسي، مساء السبت القادم الموافق 18 مايو الجاري.

- حقيقة غياب وسام أبو علي عن نهائي إفريقيا

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مما أثار خوف جماهير الفريق خاصة وأن الأحمر سيخوض مواجهة حاسمة في خلال أسبوع.

وكشفت المصادر عن أسباب استبعاد مهاجم الأهلي بسبب إصابته بنزلة برد قبل المواجهة الأخيرة أمام نادي الاتحاد السكندري، ولكن اللاعب تمسك بالمشاركة، ليفضل الجهاز الطبي إراحته قبل معركة الترجي القادمة.

وأوضح المصدر، أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة عضلية أو طويلة، وسوف يكون جاهز أمام الترجي في نهائي إفريقيا.

