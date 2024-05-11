الرياضة

الشوط الأول.. محمد عباس يتقدم للعين الإماراتي أمام يوكوهاما الياباني في نهائي آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق العين الإماراتي ونظيره يوكوهاما مارينوس الياباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

واستطاع محمد عباس ان يحرز لفريقه العين مع الدقيقة "12" من عمر الشوط الأول، بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى يوكوهاما استغلها وسجلها لتسكن الشباك.

وكان العين قد تأهل للنهائي بعد تخطي الهلال السعودي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

بينما تأهل فريق يوكاهاما الياباني بعد الفوز على أولسان هيونداي في دور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-3.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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