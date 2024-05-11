نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيانة لـ المايسترو.. رحيل غير متوقع يهز ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن صفوف الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد انتهاء عقده رسميا داخل قلعة السانتياجو برنابيو.

وارتبط اسم الكرواتي لوكا مودريتش قائد العملاق المدريدي، بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده.

- رحيل مودريتش عن الريال

وأكد رامون ألفاريز، الصحفي بـ "راديو ماركا"، لوكا مودريتش حسم مصبره بشكل كبير داخل الملكي، وأصبح رحيله هو الأقرب هذا الموسم.

وتابع:" الفرنسي كيليان مبابي، سيرتدي رقم مودريتش وقت وصوله إلى البرنابيو".

وواصل:" مودريتش سيجتمع في الوقت الحالي مع بيريز، واللاعب يخوض 5 مباريات قادمة من الريال وأن لم يتم الحديث عن تجديد عقده خلالهم، سيرحل بشكل محسوم".

