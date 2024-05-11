نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: رحيل غير متوقع يهز ريال مدريد.. موندو ديبورتيفو: 6 لاعبين ممنوعون من البيع في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 11-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ماركا: رحيل غير متوقع يهز ريال مدريد

اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن صفوف الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد انتهاء عقده رسميا داخل قلعة السانتياجو برنابيو.

وارتبط اسم الكرواتي لوكا مودريتش قائد العملاق المدريدي، بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده.

وأكد رامون ألفاريز، الصحفي بـ "راديو ماركا"، لوكا مودريتش حسم مصبره بشكل كبير داخل الملكي، وأصبح رحيله هو الأقرب هذا الموسم.

وتابع:" الفرنسي كيليان مبابي، سيرتدي رقم مودريتش وقت وصوله إلى البرنابيو".

وواصل:" مودريتش سيجتمع في الوقت الحالي مع بيريز، واللاعب يخوض 5 مباريات قادمة من الريال وأن لم يتم الحديث عن تجديد عقده خلالهم، سيرحل بشكل محسوم".

موندو ديبورتيفو: 6 لاعبين ممنوعون من البيع في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن لاعبي برشلونة الإسباني الغير معروضين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

وقال هيكتور كوكا صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نعم برشلونة بحاجة للبيع وربما عملية بيع كبيرة قد تُصلح الكثير من الأمور دفعةً واحدة، ولكن هناك ستة لاعبين يجب أن يكونوا غير قابلين للبيع مهما حدث".

وأضاف:" يجب على برشلونة عدم بيع أي لاعب من هؤلاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة (أراوخو - كوبارسي - بيدري - فيرمين لوبيز - لامين يامال)".

‎‏ويسعي الفريق الكتالوني إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل، خاصة بعد الخروج خالي الوفاض من أي بطولة خلال الموسم الجاري.

سبورت: عرض ضخم من الهلال لضم نجم برشلونة

نشرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن مسؤولو الهلال رصدوا قيمة قدرها 100 مليون يورو، من أجل حسم صفقة جناح برشلونة لصفوفه بدءًا من الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة الكتالونية، أن رافينيا ارتبط اسمه مسبقا بمفاوضات انتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد، قبل أن يتدخل الزعيم خلال الفترة الأخيرة في سباق التعاقد مع نجم برشلونة.