نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الهلال أمام الحزم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الحزم اليوم السبت الموافق 11/5/2024 في لقاء حاسم بينهم باستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.



موعد ومعلق مباراة الهلال والحزم



وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال والحزم مساء السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق على المباراة فهد العتيبي ومحمد حسين وفهد عريشي.



تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم



تردد قناة sscsports hd 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.



تردد قناة sscsports extra 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 3/4.

