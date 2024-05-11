نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يقلب موازين الميركاتو.. عرض ضخم لضم "حاوي برشلونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت الصحف الإسبانية مؤخرا، مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى مسؤولو نادي الهلال رغبتهم واهتمامهم بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا دياز، نجم البارسا في الميركاتو الصيفي القادم.

- رافينيا على رادار الهلال

وسيتعين على إدارة البارسا في الموسم الحالي، الاستغناء عن خدمات بعض نجوم الفريق بسبب الأزمة الاقتصادية، لتتمكن من توفير قيمة مادية مناسبة للتحرك داخل الميركاتو.

ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن مسؤولو الهلال رصدوا قيمة قدرها 100 مليون يورو، من أجل حسم صفقة جناح برشلونة لصفوفه بدءًا من الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة الكتالونية، أن رافينيا ارتبط اسمه مسبقا بمفاوضات انتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد، قبل أن يتدخل الزعيم خلال الفترة الأخيرة في سباق التعاقد مع نجم برشلونة.

