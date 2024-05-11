نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس نهضة بركان: جزيئات بسيطة ستحسم النهائي.. ونحن على أتم الاستعداد لحصد اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمزة حمياني حارس مرمى نادي نهضة بركان، أن مواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستكون صعبة بين الطرفين.

وقال حمزة حمياني في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأجواء جيدة، وكل شئ يدعونا لتقديم أفضل ما لدينا في اللقاء، وجميع اللاعبين مستعدين، ونتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية على ملعبنا، لنخوض مباراة الإياب بارتياح".

حارس نهضة بركان: جزيئات بسيطة ستحسم النهائي.. ونحن على أتم الاستعداد لحصد اللقب

وأضاف: "المباراة ستكون صعبة، النهائيات دائمًا هكذا، وسنواجه فريق متمرس مثل الزمالك، لديه لاعبين مميزين، ولكن أيضًا لاعبينا لديهم تجربة كبيرة في الأدغال الأفريقية".

وأردف: "المباراة ستكون متكافئة، كما أننا لم نلعب الدور نصف النهائي، نركز فقط داخل الملعب على النهائي".

واستطرد: "ركزنا مع مدربنا على الاحتفاظ باللياقة البدنية، ولعبنا مباراتين في الدوري وكأس العرش، وكنا جيدين بدنيًا".

واختتم: "هذه المواجهات تحتاج لتركيز كبير طيلة اللقاء، وستكون مواجهة بدنية تكتيكية، والجزئيات البسيطة هي التي سوف تصنع الفارق".

