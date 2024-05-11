الرياضة

حارس نهضة بركان: جزيئات بسيطة ستحسم النهائي.. ونحن على أتم الاستعداد لحصد اللقب

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس نهضة بركان: جزيئات بسيطة ستحسم النهائي.. ونحن على أتم الاستعداد لحصد اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمزة حمياني حارس مرمى نادي نهضة بركان، أن مواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستكون صعبة بين الطرفين.

وقال حمزة حمياني في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأجواء جيدة، وكل شئ يدعونا لتقديم أفضل ما لدينا في اللقاء، وجميع اللاعبين مستعدين، ونتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية على ملعبنا، لنخوض مباراة الإياب بارتياح".

حارس نهضة بركان: جزيئات بسيطة ستحسم النهائي.. ونحن على أتم الاستعداد لحصد اللقب

وأضاف: "المباراة ستكون صعبة، النهائيات دائمًا هكذا، وسنواجه فريق متمرس مثل الزمالك، لديه لاعبين مميزين، ولكن أيضًا لاعبينا لديهم تجربة كبيرة في الأدغال الأفريقية".

وأردف: "المباراة ستكون متكافئة، كما أننا لم نلعب الدور نصف النهائي، نركز فقط داخل الملعب على النهائي".

واستطرد: "ركزنا مع مدربنا على الاحتفاظ باللياقة البدنية، ولعبنا مباراتين في الدوري وكأس العرش، وكنا جيدين بدنيًا".

واختتم: "هذه المواجهات تحتاج لتركيز كبير طيلة اللقاء، وستكون مواجهة بدنية تكتيكية، والجزئيات البسيطة هي التي سوف تصنع الفارق".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا