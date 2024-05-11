نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يرحب بالأهلي ومجلس إدارته وجماهيره في ستـاد زعيم الفلاحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام نادي غزل المحلة بدعوة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره، لزيارة ستاد زعيم الفلاحين، وذلك بعد صعوده للدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق غزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خطاب تدعو فيه النادي الأهلي وجماهيره للتواجد في ستاد زعيم الفلاحين.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم والسادة أعضاء مجلس الإدارة يرحبون بالنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب وجماهيره في ستاد غزل المحلة".

وكان الأهلي قد تقدم بالتهنئة إلى نادي غزل المحلة بعد التأهل رسميا إلى الدوري الممتاز.

وتأهل فريق غزل المحلة رسميا إلي الدورى الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد فوزه علي فريق بروكسى بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من منافسات دورى المحترفين.

وسجل أهداف غزل المحلة عبدالرحيم عمورى ومحمد جابر من ركلة جزاء وعبده يحيي في الدقائق 11 و44 و86.

