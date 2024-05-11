نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في دوري روشن السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الحزم اليوم السبت الموافق 11 مايو الحالي في لقاء حاسم بينهم باستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.



موعد مباراة الهلال والحزم



وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال والحزم مساء السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق على المباراة فهد العتيبي ومحمد حسين وفهد عريشي.



تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم



تردد قناة sscsports hd 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.



تردد قناة sscsports extra 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 3/4.



تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: روبين نيفيز، حسان تمبكتي، ديليجادو.

خط الهجوم: سافيتش، مالكوم، ميتروفيتش.

