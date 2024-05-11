نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة غرناطة في الليجا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي غرناطة الفائز بلقب الدوري الاسباني للموسم الحالي نادي ريال مدريد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر موسم 2023/24، على ارض ملعب "نويفو لوس كارمينيس".
ويستعد الريال لإجراء عدد من التغييرات لإراحة عدد من اللاعبين الذين واجهوا بايرن ميونيخ خاصة وأنه جرى حسم لقب الدوري.
تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة غرناطة في الليجا
لتكون تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام غرناطة في الدوري الإسباني:
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، فيران جارسيا.
خط الوسط: سيبايوس، كامافينجا، مودريتش.
خط الهجوم: جولر، إبراهيم دياز، خوسيلو.