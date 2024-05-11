تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة غرناطة في الليجا

ويستعد الريال لإجراء عدد من التغييرات لإراحة عدد من اللاعبين الذين واجهوا بايرن ميونيخ خاصة وأنه جرى حسم لقب الدوري.

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي ​غرناطة​ الفائز بلقب ​الدوري الاسباني​ للموسم الحالي نادي ​ريال مدريد​، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر موسم 2023/24، على ارض ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

محمد يوسف

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