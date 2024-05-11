الرياضة

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة غرناطة في الليجا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي ​غرناطة​ الفائز بلقب ​الدوري الاسباني​ للموسم الحالي نادي ​ريال مدريد​، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر موسم 2023/24، على ارض ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

ويستعد الريال لإجراء عدد من التغييرات لإراحة عدد من اللاعبين الذين واجهوا بايرن ميونيخ خاصة وأنه جرى حسم لقب الدوري.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة غرناطة في الليجا

لتكون تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام غرناطة في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: ​كورتوا​.

خط الدفاع: فاسكيز، ​ميليتاو​، ناتشو، فيران جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، كامافينجا، مودريتش.

خط الهجوم: ​جولر​، إبراهيم دياز، ​خوسيلو​.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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