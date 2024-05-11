نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء غير سارة في بايرن ميونيخ بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني عن حالة النادي البافاري بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وودع البايرن بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة في الدقائق الأخيرة أمام ريال مدريد بهدفين لهدف في مباراة الإياب.

وأكد توخيل في تصريحات صحفية له:" كان كل شيء موجهًا نحو المباراتين ضد مدريد، لقد تركنا كل شيء على أرض الملعب في كلا المباراتين، قلبًا وروحًا".

وتابع:" بعض اللاعبين خرجوا من المباراة مصابين، كان هناك تدريب يوم أمس، لكنه كان تحت هادئ قليلًا، أنا أقبل به، نحن لا نريد أن نفقد السعادة هذه هي الرياضة".

ويواصل فريق بايرن ميونيخ استعداداته لمواجهة نظيره فريق فولفسبورج مساء غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

