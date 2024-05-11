تحديات الشعباني.. غيابات أمام الزمالك وآمال في نتيجة مريحة أمام نهضة بركان

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أحمد جودة - القاهرة - أكد معين الشعباني، مدرب نادي نهضة بركان، أن فريقه يواجه بعض الغيابات الهامة التي لا يمكنه التخلي عنها في مباراتهم القادمة ضد الزمالك.

خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، صرح الشعباني: نحن جاهزون للمواجهة ونسعى لتقديم أداء قوي، وقد درسنا فريق الزمالك بعناية خلال الفترة السابقة، ونعتقد أن جميع الأوراق مكشوفة للجميع.

نهضة بركان.. جاهزية وتحديات قبل مواجهة الزمالك

في تصريحاته، أشار الشعباني إلى أن فريق نهضة بركان لم يلعب مباريات لمدة 20 يوما بسبب الأحداث المتعلقة بمباراتي اتحاد العاصمة، ولكن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الزمالك.

وأكد أن هناك بعض الغيابات بسبب الإصابات، وسيتم استعادتهم في مباراة العودة، مشيرًا إلى عدم رغبته في المجازفة بأي لاعب في مباراة الذهاب لتجنب فقدانه لفترة أطول.

التفاؤل والتحديات قبل المواجهة.. تطلعات وتحذيرات

وبالنسبة للمدرب الشعباني، يأمل في نتيجة مريحة في مباراة الذهاب قبل المباراة العودة، على الرغم من وعيه بتحديات الاستاد الكبير والحضور الجماهيري الضخم الذي سيواجههم في لقاء العودة ضد الزمالك.

ولفت إلى غياب عمر العرجون بسبب الإيقاف، مع التأكيد على قدرة اللاعب البديل على أداء مهمته بشكل ممتاز.

وفيما يتعلق بفترة التدريب مع سيراميكا والمصري، أشار إلى أنها من بين أفضل الفترات خلال مسيرته التدريبية، مؤكدًا على جودة اللاعبين الموجودين في الدوري المصري.

تحضيرات النهضة.. نحو مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

غدًا الأحد، ستشهد مواجهة مثيرة بين نهضة بركان والزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يتجهز الفريق المغربي بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتأتي مباراة الإياب لتحديد بطل البطولة على أرضية استاد القاهرة في 19 مايو.

