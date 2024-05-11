نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يخبر نجم برشلونة برحيله نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني برحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة أبلغ النجم البرازيلي رافينيا برغبتهم في رحيله عن البارسا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أنه تم إبلاغ رافينيا برحيله في نهاية الموسم الحالي من قبل مسؤولي برشلونة لأنه لأن يكون له أي دور مع الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن نادي الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع الدولي البرازيلي رافينيا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت التقارير أن نادي برشلونة سوف يوافق على رحيل رافينيا في الميركاتو الصيفي القادم إذا كان عرض نادي الهلال السعودي جدي بشأن التعاقد معه لحل مشكلته الاقتصادية.

