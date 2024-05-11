نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر: المسابقة المحلية لا تعكس مستوى الزمالك.. وقارون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان والتتويج بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن فريقه جاهز للمباراة، والزمالك يسعى لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان، كما يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في العودة.



وتابع اللاعب:" شيكابالا أسطورة ولاعب كبير وكنا نتمنى تواجده معنا ولكن الإصابة حرمت الفريق من خدماته، ونثق في جميع اللاعبين المتواجدين بصفوف الفريق وتعويض الغيابات الموجودة بصفوف الزمالك".



وأضاف عمر جابر:" الزمالك فريق كبير ويجب على الجميع احترامه والنادي لا يشتكي ولا يتحجج قبل أي مباريات مهمة كما يزعم البعض".



وقال اللاعب:" الزمالك قام بتجديد دماء الفريق في الفترة الماضية، وحصد الفريق العديد من البطولات المحلية في الفترة الأخيرة، كما أن الزمالك يكون مرشحًا دائما للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها".



وأضاف أن الزمالك في المسابقة المحلية لا تعكس مستوى الفريق لأن الفريق خاض عدد مباريات أقل بسبب عدم انتظام جدول المسابقة.



واختتم اللاعب قائلًا:" أتمنى تحقيق بطولة قارية مع الزمالك والفوز بالكونفدرالية، وفريق نهضة بركان فريق محترم وأتمنى حصد اللقب في النسخة الحالية".



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غدًا الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

