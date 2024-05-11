نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشأن مبابي.. رئيس فرنسا يوجه رسالة لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه إيمانويل ماكرون رئيس دولة فرنسا رسالة إلى مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني بشأن انتقال الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي.

وكان الفرنسي كيليان مبابي أعلن أمس الجمعة عن مغادرته صفوف نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي دون أن يحدد النادي الذي سينتقل إليه.

وبحسب تقارير فإن موعد إعلان انتقال كيليان مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد سوف يكون بعد نهاية دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل.

وتلخصت رسالة ماكرون الموجهة لريال مدريد كالآتي:" نعول على ريال مدريد، الوجهة المستقبلية المحتملة لكيليان مبابي، على تركه يشارك في الألعاب الأولمبية".

وسوف يقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ونظيره بروسيا دورتموند الألماني يوم 1 يونيو القادم على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

