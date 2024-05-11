نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاسكيز يحسم مستقبله مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن حسم النجم لوكاس فاسكيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمستقبله مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي رامون ألفاريز أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اتفق مع النجم لوكاس فاسكيز على تمديد عقده لمدة موسم واحد.

وأوضح أن فاسكيز رفض قبول أي عروض من أجل الانتقال إليه خلال الفترة الماضية والتي كانت أبرزهم من نادي يوفنتوس الإيطالي للبقاء مع نادي ريال مدريد.

وكان أنشيلوتي قد كشف في وقت سابق عن رغبته في استمرار لوكاس فاسكيز مع نادي ريال مدريد نظرا لأنه مؤمن بإمكانيات اللاعب.

ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق غرناطة مساء اليوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

