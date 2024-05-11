نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إفصاح مبابي عن فريقه القادم بعد إعلان رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن حقيقة إفصاح لاعبه كيليان مبابي عن فريقه الجديد بعد إعلانه الرحيل.

وظهر مبابي أمس في فيديو وأعلن رحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي دون الكشف فريقه المستقبلي.

وأكد لويس إنريكي في تصريحات صحفية له عن مبابي:" لم يقل بعد إلى أين سيذهب، ولكن أعتقد أن الأمر واضح، أتمنى له الأفضل، وأنا أتفهم قراره، وسيستمر باريس سان جيرمان في تقديم أداء رائع".

وتشير التقارير إلى أن كيليان مبابي سوف يعلن انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بعد نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم 1 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره فريق تولوز مساء غدا الأحد في إطار مباريات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

