نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موكوينا: لست نادمًا على رفض الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر رولان موكوينا، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، صدمة لجماهير الأهلي بعد تصريحاته الأخيرة عن رفض القدوم إلى القلعة الحمراء برفقة مواطنه بيتسو موسيماني.

وكان موكوينا أحد المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عام 2020، إلا أنه رفض هذا الأمر وفضل البقاء داخل صن داونز.

- موكوينا يصدم الأهلي

وأكد مدرب صن داونز في تصريحاته لشبكة "Idiski Times" الجنوب إفريقية:" ليس داخل اي شعور بالندم لرفضي الانضمام إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي".

وتابع:" كنت أشعر أني في المكان المناسب والمريح لي، وكل خطوة تأتي لسبب معين، وفضلت بقائي كمدرب ثالث داخل الفريق دون التفكير في نهاية الوضع وقتها".

وواصل:" فخور بما قدمته هنا وما حققه الفريق، ممتن لوجودي هنا وثقة الجميع بي، الآن هم يعرفون جيدا أن لديهم أخ دائم في أي وقت، ولن أنسى كل ما فعلوه من أجلي".

