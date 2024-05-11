أبو تريكة: جوارديولا تحدث عن الظلم ليعطي محاضرات في كرة القدم وخارجها

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أحمد جودة - القاهرة - قام محمد أبو تريكة، أسطورة كرة القدم المصرية والمحلل الفني، بالتعليق على تصريحات بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم قبيل مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.

تعليق أبو تريكة على تصريحات جوارديولا

وكان أبو تريكة حاضرًا في الاستوديو التحليلي للمباراة التي جرت على ملعب كرافن كوتيدج ضمن الجولة 37 من البريميرليغ.

جوارديولا قد ألمح إلى الظلم الذي يعاني منه البعض في مختلف أنحاء العالم، وذلك خلال تصريحاته قبل مواجهة فريقه مع فولهام.

وفي رده على كلام مدرب مانشستر سيتي، قال أبو تريكة: "ألقى بيب الضوء على قضية الظلم وعلى التركيز الذاتي للأفراد، كانت هذه الكلمات تاريخية بحق، وستبقى في الذاكرة".

وأضاف: "لو كان لدينا الوقت، لأردنا عرض المؤتمر الصحفي بأكمله والـ25 دقيقة التي تحدث فيها بيب عن مختلف الجوانب داخل الملعب وخارجه".

وختم تعليقه قائلًا: "خلال هذا الموسم، جوارديولا يقدم لنا دروسًا في كرة القدم وفي الحياة، ولهذا فهو الأفضل وسيظل كذلك في العالم".