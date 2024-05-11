مانشستر سيتي يكتسح فولهام برباعية نظيفة ويتصدر الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا وكبيرًا أمام نظيره فولهام برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب "كرافن كواتيج"، وذلك في إطار الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

سجل جوسكو جفارديول أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 13، بعد تبادل التمريرات بينه وبين كيفين دي بروين، أنهاها جفارديول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأجرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 22، حيث خرج ناثان آكي للإصابة، وشارك بدلًا منه كايل ووكر.

وسدد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 28، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى فولهام.

وصوب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 58، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس بيرند لينو إلى ركلة ركنية.

وتمكن فيل فودين لاعب مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثاني لصالح السيتيزن في الدقيقة 59، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز جوسكو جفارديول الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 72، بعد عرضية من برناردو سيلفا من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جفارديول بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وتحصل عيسى ديوب لاعب فولهام على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 6+90.

واستطاع جوليان ألفاريز أن يسجل الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 7+90 عن طريق ركلة جزاء، نفذها ألفاريز بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس بيرند لينو.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 85 نقطة، بعد الفوز في 26 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل فريق فولهام المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة، بعد الفوز 12 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 17 مواجهة.