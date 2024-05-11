نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام نظيره فولهام بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ظهر اليوم السبت على ملعب "كرافن كواتيج"، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

افتتح جوسكو جفارديول أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 13، بعد تبادل التمريرات بينه وبين كيفين دي بروين، أنهاها جفارديول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الهدف الثاني لصالح السيتيزن في الدقيقة 59، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز جوسكو جفارديول التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 72، بعد عرضية من برناردو سيلفا من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جفارديول بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 7+90 عن طريق ركلة جزاء، نفذها ألفاريز بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس بيرند لينو.