موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كتيبة بيب جوارديولا، معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز الكبير أمام فولهام بنتيجة 4-0 عصر اليوم السبت على ملعب "كرافن كواتيج"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز أمام فولهام

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره توتنهام مساء يوم الثلاثاء المقبل 14-5-2024 على ملعب "توتنهام هوتسبير"، وذلك في إطار لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ34 من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير مساء الثلاثاء المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.