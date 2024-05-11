نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمود الشحات ينفي خلاف شقيقه مع محاميه أشرف عبد العزيز بسبب واقعة الشيبي ويشيد بالعلاقات بينهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شقيق حسين الشحات عن حقيقة وجود خلافات بين نجم النادي الأهلي ومحاميه الخاص أشرف عبد العزيز بسبب قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكتب محمد الشحات شقيق حسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: تداولت بعض الصحف ان يوجد خلافات بين حسين الشحات والاستاذ أشرف عبدالعزيز وننفي هذا الخبر تمامًا ونشكر الاستاذ أشرف عبدالعزيز على دعمه لنا".

تم تأجيل قضية الشحات والشيبي من محكمة جنح مدينة نصر إلى جلسة يوم 30 مايو 2024، برئاسة المستشار محمد مبارك. يقدم محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، دعوى قضائية ضد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، يتهمه فيها بالسب والقذف والاعتداء البدني. هذه الاتهامات تعود إلى مباراة جمعت الفريقين في 23 يوليو 2023، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.