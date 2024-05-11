نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي أمام فولهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي أمام فولهام عصر اليوم السبت على ملعب "كرافن كواتيج" في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل، سجل أهداف السيتيزن كل من جفارديول "هدفين"، فيل فودين، جوليان ألفاريز في الدقائق 13 و59 و72 و7+90.

يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، ويأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 83 نقطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الثالث برصيد 78.

1- مانشستر سيتي: 85 نقطة.

2- آرسنال: 83 نقطة.

3- ليفربول: 78 نقطة.

4- أستون فيلا: 67 نقطة.

5- توتنهام: 60 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد: 56 نقطة.

7- تشيلسي: 54 نقطة.

8- مانشستر يونايتد: 54 نقطة.

9- وست هام: 49 نقطة.

10- بورنموث: 48 نقطة.

11- برايتون: 47 نقطة.

12- وولفرهامبتون: 46 نقطة.

13- فولهام: 44 نقطة.

14- كريستال بالاس: 43 نقطة.

15- إيفرتون: 37 نقطة.

16- برينتفورد: 36 نقطة.

17- نوتنجهام فورست: 29 نقطة.

18- لوتون تاون: 26 نقطة.

19- بيرنلي: 24 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة.