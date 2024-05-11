نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نهضة بركان ضد الزمالك في نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكمل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك استعداداته اليوم السبت في المغرب لمواجهة نهضة بركان، في المباراة المقررة غدًا الأحد ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية هو العاشرة مساء غدٍ الأحد في المغرب، بينما ستُقام مباراة الإياب في ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 مايو الجاري.

طاقم التحكيم لمباراة ذهاب النهائي الذي يجمع نهضة بركان ضد الزمالك يتألف من الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو، بمساعدة زملائه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو، والحكم الرابع البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

ويقوم الحكم التونسي هيثم قيراط بدور حكم الفيديو، بمساعدة التحكيم الفرعي توم أبونجيل من جنوب إفريقيا وديانا شيكوتيشا من زامبيا.

محمد ياسين يونس من جيبوتي يشرف على المباراة كمراقب عام، بينما يقوم الحكام الصومالي علي محمد أحمد بمراقبة سير اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ضد الزمالك

تستطيع متابعة جميع مباريات الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، المتخصصة في بث المسابقة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.