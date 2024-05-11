أحمد جودة - القاهرة - سبورتنج يصعد للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز عقب الفوز على المنصورة

حقق فريق سبورتنج السكندري بقيادة أحمد فاروق مفاجأة مدوية بالفوز على فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى بركلات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة عقب التعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبوت وتسيدها بالكامل فريق المنصورة وأهدر العديد من الفرص.

دخل فريق سبورتنج اللقاء بتشكيل تكون من

أيمن رجب، عاطف محمود،طارق سيد، مؤمن مهدي،محمد رمضان،محمد السعيد،محمد مجدي،عبدالرحمن مصطفى مروان السيد،

رزق عبدالحليم،عبدالرحمن السويسي.

بينما تكون فريق المنصورة من، مصطفى شيكو، محمد عبدالقادر، أحمد ناصف، مهند رشاد، أحمد الروسي، كريم بدير، محمد أوشا، فكري عابد،محمد عفروتو،إيهاب فؤاد، ضياء السيد.

بهذه النتيجة يتأهل فريق سبورتنج للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز مع فريق حرس الحدود ثالث دوري المحترفين، بالاضافة للفائز من منتخب السويس مع كهرباء الاسماعيلية، والفائز من الترسانة مع ديروط.