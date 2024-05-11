نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام غرناطة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره غرناطة مساء اليوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام غرناطة

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وجاء تشكيل أنشيلوتي للمباراة كالآتي:-

في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: داني سيبايوس، كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: أردا جولر، براهيم دياز، خوسيلو.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق غرناطة مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.