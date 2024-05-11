عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بلدية المحلة بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بلدية المحلة

وجاء تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.