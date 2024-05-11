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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بلدية المحلة ومفاجأت بالتشكيل وتاريخ مواجهات الفريقين.

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي وبلدية المحلة، يواجه النادي الأهلي بعد قليل فريق بلدية المحلة في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز في ختام مباريات البطولة المحلية، قبل خوض المواجهة الأبرز والمرتقبة في هذا الموسم، أمام نادي الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 مايو الجاري.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة

الأهلي - بلدية المحلة

النادي الأهلي، بلدية المحلة، ويواجه النادي الأهلي منافسه بلدية المحلة بعد قليل في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، على إستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة بلدية المحلة

النادي الأهلي

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي، ويشهد تشكيل النادي الأهلي الذي أعلن عنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق مفاجأت عديدة حيث يغب عن التشكيل الأساسي عدد من نجوم الفريق على رأسهم نجم خط الدفاع محمد عبد المنعم، والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حيث يسعى كولر لإخفاء معالم تشكيل الفريق قبل مباراة النهائي أمام الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا وجاء التشكيل كالآتي:-

المركز اللاعبين حارس المرمي:- مصطفى شوبير. خط الدفاع:- محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط:- مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - بيرسي تاو - رضا سليم. خط الهجوم:- محمود كهربا.

بينما يتواجد على دكة البدلاء كلا من:-

محمود الزنفلي- مصطفي مخلوف - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد - كريم نيدفيد - محمد الضاوي كريستو - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أنتوني موديست.

غيابات الأهلي عن اللقاء

فيما يغيب عن اللقاء عدد من اللاعبين لأسباب مختلفه منها الإصابات والإيقافات وأسباب فنيه وهم كالتالي:-

اللاعب سبب الغياب محمد الشناوي عائد من جراحة في الكتف حمزة علاء إصابة في عضلة الضامة خالد عبد الفتاح استبعاد فني أليو ديانج عائد من جراحة في الركبة كريم الدبيس استبعاد فني أحمد عبد القادر إجهاد عمرو السولية إجهاد وسام أبو علي إجهاد محمد عبد المنعم إيقاف للحصول على ثلاث إنذرات طاهر محمد طاهر استبعاد فني أحمد نبيل كوكا إجهاد

طاقم حكام مباراة الأهلي وبلدية المحلة

وأعلن اتحاد الكورة عن طاقم حكام مباراة الأهلي وبلدية المحلة والتي جاء كالآتي:-

حكم ساحة محمود ناصف. حكم مساعد 1 هاني عبدالفتاح. حكم مساعد 2 أحمد عبدالمنعم شعبان. حكم رابع نادر قمر الدولة. حكم VAR طارق مجدي. حكم VAR مساعد مصطفى شعبان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة ومعلق اللقاء

النادي الأهلي، ومن المرتقب أن تُنَقل مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة عبر قناة ONTimes Sports HD1، وسيتولي المعلق الرياضي طارق الأدوار مهمة التعليق على المباراة.

ترتيب النادي الأهلي وبلدية المحلة بجدول المسابقة قبل مواجهة اليوم

النادي الأهلي، وبشكل عام خاض النادي الأهلي 14 مباراة، حيث يحتل الفريق المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة حيث انتصر في 9 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراتين.

فيما يحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

وكان النادي الأهلي قد حقق انتصارًا كبيرًا على نادي الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف بالمباراة السابقة والتي كانت مؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي وبلدية المحلة قبل مباراة اليوم

الأهلي - بلدية المحلة

وتواجه الفريقين بشكل عام في 14 مباراة، نجح الأهلي خلالهم في الانتصار ب 12 لقاء، وتعادل الفريقين في مباراتين، ولم يحقق فريق البلدية أي انتصار على النادي الأهلي، وسجل لاعبي الأهلي 27 هدفًا، وتلقت شباكه 3 أهداف، حيث كانت قد انتهت آخر مباراة جمعت بين الفريقين بفوز الأهلى بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الأول من الدوري العام.

ويمتلك فريق بلدية المحلة بين صفوفه هداف الدوري المصري الممتاز برصيد 11 هداف وهو المهاجم حسام أشرف.

البروفه الأخيرة.. والدفاع عن اللقب

وتعد مباراة بلدية المحلة هي البروفه الأخيرة للنادي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والتي سيقام يوم 18 مايو الجاري برادس، حيث يسعى المارد الأحمر للدفاع عن اللقب وحصد اللقب الـ 12 في تاريخه والثاني له على التوالي حيث يسعى الفريق لحصد اللقب وإنهاء المباراة بتونس قبل خوض مباراة العودة بالقاهرة يوم 25 من نفس الشهر على إستاد القاهرة.