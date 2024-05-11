نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة بيراميدز بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق أمام نظيره فريق بيراميدز بالجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة بيراميدز

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسين فيصل، حسن علي، غيلاس جناوي، ، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.

أمين عمر حكمًا لمباراة المصري وبيراميدز

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: أمين عمر حكمًا للساحة ومعه كل من محمود أبو الرجال ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، بالإضافة إلى وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، فيما يتولى عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.

موعد مباراة المصري وبيراميدز

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساءا اليوم السبت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 22 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا اخر.