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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة..بث مباشر الأهلي والشباب ضمن دوري روشن.. تويتر الآن مشاهدة حصرية دون تقطيع، الأهلي ضد الشباب.. يترقب عشاق الكرة العربية والسعودية بشكل خاص، موعد مباراة الأهلي ضد الشباب، لحساب الجولة 31 من مسابقة الدوري السعودي «روشن» لهذا الموسم 2023/2024، والمقرر لها على ملعب الشباب.

ويطمح فريق الأهلي إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام المتصدر الهلال بهدفين مقابل هدف، كما يسعى إلى الحفاظ على المركز والابتعاد عن أقرب ملاحقيه للمشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة في 30 مواجهه خاضها الفريق «الملكي»، بواقع 16 فوز، و7 تعادلات، و7 هزائم.

وبالنسبة لـ فريق الشباب صاحب المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي، فيأمل أن يحقق الانتصار على أهلي جدة والوصول للمركز السادس برصيد 43 نقطة متخطيًا فريقي الفيحاء والفتح.



موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي «روشن»، اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة مكة المكرمة، وعند العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الاهلي والشباب في الدوري السعودي



وبالحديث عن القنوات الناقلة لـ مباراة الاهلي والشباب في الدوري السعودي، فستذاع المباراة عبر قنوات SSC الناقل الحصري لـ دوري «روشن»، وستنقل عبر القنوات التالية:

- قناة SSC Sport 1 HD - بتعليق مشاري القرني.

- قناة SSC Sport 5 HD- بتعليق مدحت شلبي.

- قناة SSC Sport 1 SD – بتعليق عبدالعزيز الزيد.



ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم



ويأتي ترتيب الدوري السعودي للموسم الجاري 2023/2024، كما يلي:

- المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي الهلال 86 نقطة.

- المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي النصر 77 نقطة

- المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الأهلي 55 نقطة

- المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي التعاون 52 نقطة

- المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي الاتحاد 50 نقطة

- المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الاتفاق 44 نقطة

- المركز السابع في جدول ترتيب دوري «روشن» الفتح 42 نقطة

- المركز الثامن الفيحاء في جدول ترتيب الدوري السعودي 42 نقطة

- المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي الشباب 41 نقطة

- المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي ضمك 39 نقطة

- المركز الحادي عشر الخليج في جدول ترتيب الدوري السعودي 36 نقطة

- المركز الثاني عشر الوحدة في جدول ترتيب الدوري السعودي 32 نقطة

- المركز الثالث عشر الرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي 31 نقطة

- المركز الرابع عشر الرياض في جدول ترتيب الدوري السعودي 30 نقطة

- المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي الأخدود 28 نقطة

- المركز السادس عشر أبها في جدول ترتيب الدوري السعودي 28 نقطة

- المركز السابع عشر الطائي في جدول ترتيب الدوري السعودي 27 نقطة

- المركز الثامن عشر الحزم في جدول ترتيب الدوري السعودي 20 نقطة