تويتر الآن بث مباشر مباراة الهلال والحزم في للية التتويج باللقب

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اليوم السبت 11 مايو 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «المملكة أرينا» معقل كتيبة خورخي خيسوس.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والحزم، في الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم اليوم



متاح إمكانية متابعة تغطية وقائع مباراة الهلال والحزم اليوم السبت 11 أيار في دوري روشن 2024، عبر عدد من الشاشات والقنوات الفضائية الرياضية السعودية، مع مجموعة من نجوم التعليق، وفق ما يلي:



عبر قناة SSC SPORT 1 HD، مع كبير التعليق فهد العتيبي.

كما عبر شاشة قناة SSC SPORT 5 HD، مع المعلق محمد حسين.

أما المتابعة عبر البث الأرضي فتكون من خلال شاشة SSC Extra 1، بتقنية SD، بصحبة فهد عريشي.

كما أن المتابعة عبر الإنترنت تكون من خلال منصة شاهد Shahid VIP، بمعية المعلق فهد العتيبي.

مباراة الهلال والحزم اليوم



تردد قناة SSC Extra 1

نوضح الآن كيفية ضبط واستقبال قناة SSC Extra 1، من خلال التردد التالي:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.



الساعة كم مباراة الهلال والحزم اليوم



تقام مباراة الهلال والحزم الليلة لحساب الأسبوع الـ 32 من دوري روشن 2024، اليوم السبت 11/5/ 2024، على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بـ الملز، في الأوقات التالية:



مع الساعة الـ 6:00 بتوقيت السعودية وقطر ومصر والعراق.

كما مع حلول الساعة الـ 7:00 بتوقيت الإمارات.



تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم اليوم



من المتوقع أن يدخل مدرب زعيم آسيا جيسوس، مباراة اليوم أمام الحزم بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: بونو.

الدفاع: البليهي، كوليبالي، محمد البريك.

وسط الملعب: سعود عبد الحميد، نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، لودي.

الهجوم: مالكوم، ديلجادو، ميتروفيتش.