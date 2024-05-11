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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره نوتنجهام فورست اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: بادياشيلي، تريفوه تشالوباه، تياجو سيلفا، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، مودريك، كونور كالاجير.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، كول بالمر، نوني مادويكي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسيتم بث مباراة تشيلسي نوتنجهام فورست، عبر قناة beIN Sports 2HD، بصوت المعلق القطري خالد الحدي.