نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. الهلال يضرب الحزم برباعية في شوط المباراة الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فريق الهلال الأول لكرة القدم من تسجيل أربعة أهداف في مرمى الحزم مقابل هدف في المباراة المقامة حاليًا بينهم ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

دوري روشن.. الهلال يضرب الحزم برباعية في شوط المباراة الأول

وتمكن فريق الهلال من خطف أول أهداف اللقاء عن طريق ميتروفيتش من علامة الجزاء عند الدقيقة 15.

واستطاع فريق الحزم من تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 من تمر اللقاء عن طريق فايز سليماني.

وسجل أحمد الجويد هدف الهلال الثاني في اللقاء عند الدقيقة 39 بالخطأ في مرماه.

ليضيف الهلال الهدف الثالث والرابع في الوقت بدلا من الضائع لشوط اللقاء الأول عن طريق الثنائي ميتروفيتش وسافيتش.

ليتبقى فقط 45 دقيقة لحسم بطولة دوري روشن للمرة 19 لصالح فريق الهلال في تاريخه.

وكان الهلال بحاجة إلى نقطة وحيدة من أجل تحقيق اللقب قبل تلك المواجهة إلا أن كتيبة جيسوس لا تعرف إلا تحقيق الفوز في لقاءات دوري روشن هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الهلال لم يسبق له الخسارة في دوري روشن هذا الموسم حيث حقق الفوز في 29 لقاء وتعادل في مباراتين فقط.