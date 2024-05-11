نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في الفوز على نظيره نادي بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن لقاءات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي كافة المعلومات التي تدور وتتعلق بـ نتيجة مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والتي لعبت بين الفريقين مساء اليوم.

واحتضن ملعب توتنهام أحداث المباراة التي أقيمت بين الفريقين من عمر الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

وأحرز جاكوب لارسن نجم نادي بيرنلي أولى أهداف فريقه بمساعدة ساندير بيرج، في الدقيقة الخامسة والعشرون من عمر المباراة.

بينما عدل بيدرو بورو نجم توتنهام من النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر المباراة وبمساعدة من برينان جونسون نجم نادي توتنهام هوتسبير.

وأضاف ميكي فان دي فين هدف جديد لصالح توتنهام في الدقيقة 82 من عمر المباراة بمساعدة من ماديسون.

ترتيب توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، في حين يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد أربعة وعشرون نقطة.