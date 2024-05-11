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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري استقالته من تدريب الفريق، وكشف سبب هذا القرار بالرغم من الأداء المميز الذي قدمه والفوز على المقاولون العرب، في أخر مباراة له.

تعرضت للأهانة.. طارق العشري يعلن استقالته من تدريب الاتحاد

ونجح فريق زعيم الثغر في خطف الثلاثة نقاط من ذئاب الجبل بنتيجة هدف نظيف، وذلك ضمن الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وصرح طارق العشري خلال تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 قائلا: "أحترم نفسي وتاريخي ولا أجد التقدير، أعلن رحيلي عن تدريب الاتحاد، وأترك الفريق في مركز آمن، وقدمت ما لدي واللاعبون تحملوا المسؤولية".

واختتم حديثه: "سبب استقالتي من تدريب الاتحاد هو تعرضي للإهانة التي لم أشهدها في مسيرتي أُثناء قيادة الفريق".



ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 35 نقطة جمعهم من خوض 22 مواجهة، وسجل الفريق 32 هدفا واستقبل 30.



وقاد طارق العشري الفريق السكندري في 26 مباراة، في الدوري وكأس الرابطة وخطف الفوز في 12 وتعادل في 8 وخسر 6.