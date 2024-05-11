نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت شركة تذكرتي، بالإعلان عن طرح تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية، في المباراة التي تقام بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره نهضة بركان.

تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويستعد الفريق الأبيض لملاقاة نظيره نهضة بركان يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويحتضن اللقاء استاد القاهرة.

كما سيلاقي الزمالك نهضة بركان غدًا الأحد الموافق 12 مايو في مباراة الذهاب على استاد بركان البلدي بالمغرب.

وتترواح أسعار التذاكر بين 75 جنيها لـ 500 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين ويسار: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى يمين ويسار: 250 جنيها

المقصورة: 500 جنيه